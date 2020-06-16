Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir idari izinde olan gardiyanların bazıları, izin dönüşlerinde Kastamonu’daki bir yurtta karantina altına alındı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan muayenelerinde idari izinden dönen ve karantina altında tutulan 8 gardiyanın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan gardiyanlar tedavi altına alınırken, ekipler tarafından filyasyon çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.