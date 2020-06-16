Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur şehir merkezi Bahçelievler Mahallesi Gençlik Parkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli polisler parkta bulunan iki genci fark etti. Şüpheli hareketler fark eden yunus ekipleri çocukların yanına kimlik sormaya gittiğinde şüpheliler parkta kaçmaya başladı. A.U. (16) ve M.Y. (16) polisin dur ihtarına uymazken, kovalamaca esnasında polis memuru Selcan Akbaş dengesini kaybederek düştü. Kaldırım taşlarına başını çarpan polis memuru ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri polis memurunu ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Kafasından yaralı halde hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun kritik olduğu öğrenilirken, A.U ve M.Y. asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınıp Çocuk Şubesine gönderildi.