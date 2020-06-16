Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ’da görev yapan 6 astsubay gözaltına alındı. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Malkara, Saray ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, askeri birliklerde görev yapan A.S., S.K., R.T., H.E., F.Ö. ve A.U. isimli astsubaylar gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.