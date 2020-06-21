Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa, Sakarya, Eskişehir ve Edirne'de etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da, sağanak ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayının önündeki bir ağacın dalı kırıldı.

Kırılan dal tramvay hattının enerji tellerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını durdururken, itfaiye görevlileri de yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından dalı keserek indirdi.

Ağacın dalı, itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrıldıktan sonra yol kenarına alındı.

Polis ekipleri de caddedeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Bursa-İznik kara yolu kuvvetli sağanakta taşkın nedeniyle kapandı

Bölgede yaklaşık 2 saat etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi mevkisinde derenin taşmasına yol açtı.

Selin, ağaç parçaları ve taşları sürüklemesiyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolu temizlemeye çalışıyor.

Sakarya'da sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğünün uyarısı doğrultusunda beklenen sağanak, akşam saatlerinde başladı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerde oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşarken, bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı, bazıları da bina altlarına sığındı.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında ağaçlar da devrildi. Bazı araçlarda ağaç devrilmeleri nedeniyle maddi zarar oluştu.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Eskişehir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su baskınları meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı. Kimi vatandaşlar da caddelerde sosyal mesafe kuralına uyarak sağanağın dinmesini bekledi.

Polis ekipleri ani bastıran yağmur nedeniyle sıkışan trafiği düzenlemeye çalıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü ve Yukarı Söğütönü mahallelerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili oldu. Aşağı Söğütönü'nde bazı binaların giriş katlarını su bastı.

Edirne'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Edirne'de, sağanak nedeniyle yoğun su birikintisinin oluştuğu yolda çökme meydana geldi.

Kentte aniden başlayan ve etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında zaman zaman dolu da yağdı.

Şehit Emniyet Müdürü Ertan Turan Caddesi'nde yoğun su birikintisi nedeniyle yolda çökme oluştu.

Vatandaşlar çöp konteynerleri ve sandalyelerle yolun çöken bölümü etrafında önlem aldıktan sonra durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri çöken alanda onarım çalışması başlattı.

Esnaf Faruk Öztürklü, AA muhabirine, dükkanının önünde beklediği sırada yolun çöktüğünü söyledi.

Yağmur suyunun çöken alana dolduğunu anlatan Öztürklü, "Biz de esnaf olarak çöken yerin etrafında araçlar düşmesin diye önlem aldık." dedi.

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, yoğun su birikintisi olan yerleri trafiğe kapattı.

1. Murat Mahallesi'nde kafelerin bulunduğu sokaktaki iş yeri sahipleri ve çalışanları da dükkanlara su girmemesi için yoğun çaba gösterdi.