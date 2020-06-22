Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik.
Bakan Pakdemirli açıkladı: Sel felaketi yaşayan Bursa'ya 1 milyon liralık destek
22.06.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Bursa'daki sel) Orman köyleri kapsamında olan zarar gören köylerimizle alakalı 1 milyon liraya yakın destek getirdik.
Kaynak: AA
Etiketler : Bursa,Bekir Pakdemirli,
712761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712761.aspx
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