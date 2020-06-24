Alınan bilgiye göre, olay Modern Evler Mahallesinde bir büfe önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.