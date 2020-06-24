Alınan bilgiye göre, olay Modern Evler Mahallesinde bir büfe önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İskenderun’da silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
24.06.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, olay Modern Evler Mahallesinde bir büfe önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İskenderun,bıçaklı kavga,
713318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713318.aspx
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