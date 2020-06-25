Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araklı ilçesinde Taşönü Mahallesi, Çaykara ile Of’ta da toplam 10 hane karantina altına alındı. Trabzon Valiliği de önceki akşam şehir genelinde maske takma mecburiyeti getirdi. Ardından polis ekipleri, dün itibarıyla şehrin kalabalık ve işlek noktalarında denetim yaptı. Bolu’da da vaka sayılarında üç kat artış meydana geldi. Polis, son iki günde maske takmayan 86 kişiye toplam 83 bin lira ceza kesti. İHA