Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya'nın Tosmur Mahallesi’nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Norveç uyruklu Artur Rolf Kristoffersen'den (67), bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından Kristoffersen’in evine girdi. Eve giren ekipler Kristoffersen'in hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kristoffersen'in hayatnı kaybettiğini belirledi. Norveçli turist savcılık tarafından yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.