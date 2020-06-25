Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye ve iddialara göre, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda esnaf olan Ercan D., Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada görevli Özlem D. ile tartışma başladı. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İkilinin kavgasında banka görevlisi yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Banka görevlisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan D. ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.