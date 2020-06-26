Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açmış, 5 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı. İHA muhabirine konuşan Narin Karakoç, eşinin amcasına ait olan evde yaşadıklarını ve evin depremde yıkıldığını belirtti. Şimdi 3 çocuğuyla dışarıda kaldıklarını ifade eden Karakoç, "Evimiz yıkıldı. Dışarıda kaldık, çok mağduruz. Eşim İstanbul'da çalışıyor. Ev eşyalarımız dışarıda kaldı. 3 çocuğumla dışarıda kaldık, bir yardım eli bekliyoruz" dedi.
Depremle birlikte 3 çocuğuyla dışarıda kaldı
26.06.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla 3 çocuğuyla dışarıda kalan kadın destek bekliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : deprem,vatandaş,sokakta kalan vatandaşlar,
713781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713781.aspx
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