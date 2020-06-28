Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı. Saat 18:30 itibariyle trafiğe çıkan araçlar, özellikle E-5 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
28.06.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sokağa çıkma kısıtlaması,istanbul,yks,
714254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714254.aspx
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