Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Şüpheli B.Y'den alacağı olan baba Ö.G. ve oğlu M.G., telefonla tartışma sonrası şahsın iş yerine gitti. Burada devam eden tartışmada baba ile oğlu M.G. B.Y. ile arkadaşları tarafından darp edilip bıçakla yaralandı. Yaralanan baba ile oğlu bir alt sokağa kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli B.Y. ile arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.