Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şüphelilerin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.