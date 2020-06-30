Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şüphelilerin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
30.06.2020 - 22:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etiketler : Kocaeli,
714767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714767.aspx
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