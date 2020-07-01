Olay, Kırıkkale merkez Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otelde müşteri olarak kalan 38 yaşındaki Yusuf Çil'den haber alamayan otel görevlileri yedek anahtarla odaya girdi. Şahsın hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çil'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çil'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
38 yaşındaki adam otel odasında ölü bulundu
01.07.2020 - 17:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de 38 yaşındaki bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Olay, Kırıkkale merkez Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otelde müşteri olarak kalan 38 yaşındaki Yusuf Çil'den haber alamayan otel görevlileri yedek anahtarla odaya girdi. Şahsın hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çil'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : otel odasında ölü bulunan adam,
714922 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714922.aspx
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