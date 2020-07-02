Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün genelgesi ile ilgili binlerce çiftin meraklı bekleyişi dün sona erdi. Mart ayından bu yana yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı 'Düğün Genelgesi' ile dün başladı. Gece saatlerine kadar süren düğünlerde ise yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.



Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde düğün sonrası eline silahını alan maganda, bilinçsiz şekilde mahalle ortasında havaya ateş açtı. Şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken magandanın havaya ateş açması cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerden kimliği belirlendi

Havaya ateş açma görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek mahallede inceleme yaptı. Boş kovanlardan yola çıkan ekipler şehir polis kameralarından şahsı belirledi. Şahıs polisler tarafından silahı ile birlikte yakalandı.