Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenen İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi sürecinde hizmete açıldı. Hastaneye, ilk Covid-19 vakalarına bakan ve bu hastalıktan ölen Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun adı verildi. Koronavirüsle mücadelede önemli katkılar sağlayan hastanede ilk kalp ameliyatı da bir aylık bebeğe yapıldı. 27 haftalıkken erken doğan Umut Can bebeğin kalbindeki rahatsızlık, Çocuk Kalp Cerrahı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı’nın yaptığı bir saatlik ameliyatla giderildi. Bebeğin 900 gram dünyaya geldiğini belirten Karacı “Kalbinde açıklık vardı. Bu da kalp yetmezliğine sebebiyet verebilir. Ameliyatla bu açıklığı kapattık. Şimdi akciğerlerinin hızlı bir şekilde toparlanmasını bekliyoruz. Cemil Taşcıoğlu Hoca’mızın adının verildiği hastanenin ilk ameliyatı; küçük bir kalbin büyük bir ameliyatını yaptık. O sebeple çok sevinçliyiz” şeklinde konuştu. Oğlu sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olan anne Melek Çetin de “Ameliyattan sonra dünyalar benim oldu” dedi. Baba Seyfi Çetin ise “İlk çocuğumuz. İnşallah adı gibi Umut olur. Doktorlar bizi tekrar hayata bağladı” ifadelerini kullandı.