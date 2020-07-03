Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, koronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte 1 Haziran’da normalleşme sürecini girdi. Normalleşme adımlarından biri olan düğünler de İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde 1 Temmuz itibarıyla başladı. Bu kapsamda kimse merasime maskesiz alınmadı, misafirlerin tek tek ateşi ölçüldü. Düğüne katılanlar hem otururken hem de halay çekerken sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi. Bazı düğünlerde ise sadece gelin ile damat oynadı. Takılar ise zarfların içinde girişteki sandığa bırakıldı. Koronavirüs gölgesinde evlenen Tuba Kişi ve Umut Kişeçok “Düğünümüz 21 Mart’ta olacaktı, pandemi sebebiyle gerçekleşemedi. Sonunda kavuştuk. Çok mutluyuz. Umarız bu süreç biter ve eskisi gibi el ele kol kola halay çekeriz” dedi. Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Dernek Başkanı Aykut Çepni ise sezona beklentilerin altında başladıklarını söyledi. Çepni “Devletimiz sağ olsun önümüz açtı. Ancak yüzde 50 kaybımız var. Maliyetlerimizin artmasına rağmen fiyatları yükseltmedik. Geçen yıl ki tarifeyi uyguluyoruz” diye konuştu. Bu arada kuralların hiçe sayıldığı etkinlikler de oldu. Bartın’da yapılan köy düğününde davetliler toplu hâlde dans etti, iç içe oturdu. Gaziantep Şehitkâmil ilçesinde ise bir kişi, sokak ortasında silahla havaya ateş açtı. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.