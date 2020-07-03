Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde cumartesi günü kaybolan yedi yaşındaki İkranur Tirsi’den önceki gün acı haber gelmişti. Küçük çocuğun, evlerine yedi kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi’nin kenarında cesedi bulunmuştu. Yapılan ön otopside kızın boğularak öldüğü tespit edilmişti. Ancak güvenlik güçleri, deredeki su seviyesinin düşük olması ve üzerindeki elbiselerde akıntı ile sürüklenme ibaresi bulunmaması sebebiyle küçük kızın birileri tarafından boğulduğu ihtimalin üzerinde duruyor. Olayı aydınlatmak için ortak çalışan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Emniyet ekipleri, çocuğun kaybolduğu gün yanına gittiği amcası başta olmak üzere köydeki hemen hemen herkesi sorguya çekiyor. Soruşturma, Adli Tıp’tan birkaç hafta sonra gelecek olan rapor ile netlik kazanacak. Bu arada Eskişehir’de kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi’nin de akıbeti belli oldu. Salı günü saat 17.00 sularında yolda yürürken annesinin elini bırakarak kaçan Iraklı çocuğun, kaybolduğu noktadan bir buçuk kilometre uzaklıktaki sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. İlk incelemede Yusuf’un da boğularak öldüğü tespit edildi. Çocuk dün defnedilirken bir kayıp ihbarı da Van Erciş’ten geldi. Önceki gün Yeşilova Mahallesi’ndeki evinin önünde oynayan iki yaşındaki Melek Memiş, ortadan kaybolunca güvenlik güçleri harekete geçti. Küçük kız, evinden 10 kilometre uzaklıktaki çayın kenarında cansız hâlde bulundu. Sekiz çocuğundan birini kaybeden baba Yücel Memiş, acı haberle sarsıldı. Melek’in ölüm sebebi araştırılıyor.