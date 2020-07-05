Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dün dehşet yaşandı. Lisede kimya öğretmenliği yapan Hasan Satırlı ile Ramazan Şahin, sabah saatlerinde laboratuvarda dezenfektan üretimi yaparken birden patlama meydana geldi. Ardından okulda yangın çıktı. Durum, çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken yaralı öğretmenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise okulda kimyasal malzeme bulunmasından dolayı bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. Alevler bir saatlik çalışma sonrası güçlükle söndürüldü. Laboratuvar ve bazı sınıfların kullanılamaz hâle geldiği olayda çok sayıda klima ünitesinin okul bahçesine savrulduğu görüldü. Patlamanın neden yaşandığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olaya dair konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum. Durumlarını yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı. Koray Ünlü İHA