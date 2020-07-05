Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisler tarafından ifadesi alınan kadının 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler “Annem ile kahvaltı yaptıktan sonra işe gittim. Acı haberi komşular verdi” dedi. Çelişkili ifadeler veren oğlu Süngerciler, ikinci sorgusunda ise “Sokakta bulduğum kediyi eve getirmek istedim. Annem karşı çıktı. Göğüs kısmından ittim. Dengesini kaybedip başını mutfak bankosuna vurdu. Yerdeki hâlini telefon ile kaydedip korku içinde işe gittim” diye konuştu. Zanlı tutuklanırken mahalleli hakkında “İlhan normal bir çocuk değildi. Bin liraya bisiklet alır, sonra 50’ye satardı. Bu sebeple annesi ile hep tartışırdı. Nuray Abla mahallenin gülüydü” yorumunda bulundu.