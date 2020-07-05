Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman U. 55 JV 363 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırarak kaldırıma çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Önüne çıkan çocuğa çarpmamak için şarampole yuvarlandı
05.07.2020 - 13:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan çocuğa çarpmamak için direksiyon kırınca, aracıyla şarampole yuvarlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şarampole yuvarlanan araç,kaza,
715812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715812.aspx
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