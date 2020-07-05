Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 2 gün önce meydana gelen patlamada 26 yaşındaki Halis Yılmaz hayatını kaybetmişti. Yılmaz’ın cenazesi Erenler ilçesi Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı’na defnedilecek.