Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş Elbistan Sanayi Sitesi'nde oto elektronik ustası olan Sait Karpınar, off-road yarışlarında araçların pahalı arızalara yol açtığını fark edince daha az hasar alabilecek bir araç yapmaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Karpınar, uzun soluklu çalışmanın ardından hurda araç malzemeleri kullanarak 1 yılda tamamladığı off-road aracıyla test sürüşüne başladı. Avrupa'da bazı örneklerden de ilham alarak aracını önce tasarladığını, daha sonra ise yapmaya başladığını dile getiren Karpınar, şunları kaydetti: Kasayı 3,6 santimetrelik çelik çekme borudan kendim yaptım. 150 bin liralık aracı 91 bin liraya mal ettim. Performansından çok memnunum. Yarışlara katılıp derece yapacağım günleri iple çekiyorum. Test sürüşlerine katılan Elbistan Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Galip Şahin ise "Güvenlik seviyesi yüksek, arazi şartlarına uygun. İnşallah Sait Usta’mız, yarışlarda birincilikler elde eder" diye konuştu.