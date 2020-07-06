Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında yaşanan kavgada açılan ateş sonucunda bacağına saçma isabet eden 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'da iki kişi arasında silahlı kavga
06.07.2020 - 07:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi.
Etiketler : malatya,malatya kavga,
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