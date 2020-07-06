Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Barış Özşahin (22) idaresindeki 05 AJ 995 plakalı otomobili ile Tokat’tan Amasya’ya istikametine seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce trafik işaret levhasına, ardından çitlerine çarptı. Kazada sürücü Barış Özşahin ve aynı araçta bulunan Deniz Tuğba Gür (24), Şahin Özşahan (22) ve Seyit Hüseyin Erbaş (26) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.