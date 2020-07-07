Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm bu çeşitlilik farklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilmiş olsa da pudra, genellikle makyajı sabitlemek ve ciltte daha mat bir görüntü elde etmek için kullanılıyor. Bu nedenle yağlı ciltler başta olmak üzere tüm cilt tiplerinde makyajın en önemli adımlarından biri sayılıyor. Pudra çeşitlerini cilde uygulamak içinse çoğu zaman bu makyaj malzemesine özel fırçalar kullanılıyor. Pudra fırçası dışında dilerseniz birçok pudra ambalajının içinde yer alan kendi aplikatörünü de tercih edebilirsiniz.

Pudra Ne İçin Kullanılır?

Pudranın en temel kullanım amacını makyaj sabitleme oluşturuyor. Yalnızca bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş pudra çeşitleri bulunmakla beraber ciltte daha mat bir görüntü elde etmek için de yine farklı pudra türlerinden yararlanılıyor. Özellikle likit makyaj malzemelerinin cilt yüzeyindeki çizgilere dolarak kötü bir görüntü oluşturmasını engelleyen pudralar, böylece daha pürüzsüz ve kusursuz bir makyaj elde etmeyi sağlıyor. Diğer yandan yağlı ve karma ciltlerdeki sağlıksız parlamayı ortadan kaldırabilen bu makyaj malzemesi, daha canlı bir ten görüntüsü için de tercih ediliyor. Ancak cildiniz ne kadar yağlı olursa olsun pudrayı öncesinde fondöten kullanmadan direkt cilde uygulamak sağlıklı bir sonuç vermeyeceği için bu detaya her zaman dikkat etmek gerekiyor.



Pudra Çeşitleri

Yaygın olarak kullanılan pudra çeşitlerini; toz pudra, kompakt pudra, sıkıştırılmış pudra, transparan pudra, renkli pudra ve HD pudra seçenekleri meydana getiriyor. " Powder " olarak da bilinen ve bu nedenle " Powder ne demek? " sorusunun cevabını oluşturan toz pudralar, en temel pudra türü sayılıyor. Toz pudra çeşitleri, diğer ten makyajı malzemeleri uygulandıktan sonra cilde daha saf ve doğal bir görüntü kazandırmak için kullanılıyor. Ciltte tek başına dahi uygulanabilecek kadar yoğun olan sıkıştırılmış ve kompakt pudralar ise yüksek bir kapatıcılık vadediyor. Renkli pudralar da yağlı bir yapıya sahip olan sıkıştırılmış ve kompakt pudraların aksine hafif bir yapıya sahip olmalarına rağmen hem ciltteki parlamayı ortadan kaldırıyor hem tatmin edici bir kapatıcılık sağlıyor. Son zamanların en popüler makyaj malzemelerinden biri olan HD pudralar ise porselen ten makyajı gibi daha çok özel anlarda ve mükemmel bir sonuca ihtiyaç duyulan durumlarda tercih ediliyor.

Transparan Pudra Nedir?

Transparan pudralar, tıpkı HD pudralar gibi son dönemin en popüler makyaj malzemeleri arasında yer alıyor. Renksiz yapılarından dolayı kapatıcılık ve benzeri amaçlar için değil; yalnızca makyaj sabitleme amacıyla kullanılabilen bu özel pudra türü, hafif yapısı ve sabitleme konusundaki yüksek performansı nedeniyle giderek daha da bilinir hale geliyor. Makyaj bazı, fondöten ve kapatıcı uygulandıktan sonra temel ten makyajının rengini ve dokusunu bozmadan makyajı sabitleyen transparan pudralar, makyaj fırçası, süngeri veya özel aplikatörüyle cilde uygulanabiliyor. Aynı zamanda mat bir görüntü oluşturan bu pudra türü, gün boyunca ciltteki likit malzemelerin dağılmasını önleyerek kalıcı bir makyaja sahip olmayı kolaylaştırıyor. New Well Transparan Pudra 2 farklı renk seçeneğiyle tüm cilt tonlarına hitap etmektedir.

Pudra Sürmenin Teknikleri

Pudra sürme teknikleri, oldukça basit adımlardan meydana geliyor. Öncelikle pudrayı cildinize uygulayacağınız yardımcı malzemeye karar vermekle ilk adımı atabilirsiniz. Daha iyi sonuç verdiği için pudrayı cilde uygulama aşamasında genellikle makyaj fırçalarının tercih edildiğini aklınızda bulundurmalısınız. Ancak makyaj süngerleri ve özel aplikatörler de yaygın olarak kullanılıyor. Makyaj fırçasında diğerlerinden farklı olarak dikkat etmeniz gereken detayı ise fırça üzerinde birikebilen fazla pudra oluşturuyor. Bu fazlalığı yok etmek adına fırçayı hafifçe sallayıp, ardından cildinize dairesel hareketlerle uygulamanız yeterli oluyor. Makyaj süngeri ve özel aplikatörlerde bu tarz bir durum söz konusu olmadığı için pudrayı doğrudan cildinize uygulayabiliyorsunuz. Fakat sünger ve aplikatörde de mevcut ten makyajınızı dağıtmamaya özen göstermelisiniz. Fırçalar, aralıklı ve hafif bir yapıya sahip oldukları için ten makyajı üzerine kolayca pudrayı yayabiliyor ancak süngerler ve aplikatörler daha önce cilde uygulanmış baz, fondöten ve kapatıcı bütünlüğünü bozarak kötü bir görüntüye sebep olabiliyor. Özellikle pudra fırçalarının tercih edilmesinin en temel nedenini de bu detay oluşturuyor.





New Well, Porcelain, Handmade ve Transparan serileri ile tüketicilere 3 farklı pudra seçeneği sunmaktadır. Ayrıca beyazlatıcı pudra ile cilt tonunu açmak isteyenlere de Derma Whitening Skin Powder’ı sunmaktadır.