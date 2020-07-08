Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Koordinasyon Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Purisic'in Karadağ hükümetinde virüsün bulaştığı ilk bakan olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda Karadağ'daki Boşnak Partisinin genel başkan yardımcılığını da yapan Purisic ile eşinin, test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından evlerinde karantinada oldukları kaydedildi.

Bu arada, Balkan ülkesi Karadağ'da salgının başından bu yana 907 kişide virüs tespit edilirken, 17 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mayıs ayı sonunda aktif vakanın kalmadığı ülkede, haziran başında virüs yeniden ortaya çıkmıştı.