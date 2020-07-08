Kaza, Şehzadeler ilçesi kırsal Kağan Mahallesi’nde meydana geldi. 45 E 4864 plakalı traktörü ile tarlasına giden Zekai Karaman, seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan traktörün altında kalan Zekai Karaman, olay yerinde feci şekilde can verdi. Karaman’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Devrilen traktörün altında can verdi
08.07.2020 - 20:04 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 20:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : manisa,traktrör,kaza,
716621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/716621.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER