Kaza, Alacakaya -Arıcak yolu Güvenenler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kılıç idaresindeki 23 P 2636 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tepelik alana çarptı.
Kazada araçta bulunan Güllü Kılıç (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Elazığ’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
09.07.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’ın Arıcak ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Alacakaya -Arıcak yolu Güvenenler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kılıç idaresindeki 23 P 2636 plakalı hafif ticari araç virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tepelik alana çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,trafik kazası,ölü,
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