Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'daki havai fişek faciasının ardından Kartal Belediyesi, ilçe genelinde havai fişeklerin kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, havai fişek kullanımının yasaklanması için Belediye Meclisi’ne teklif vereceklerini ifade etti.



Havai fişeklerin çevreye olan zararlarına dikkat çeken Başkan Yüksel, “Değerli komşularım, çevremize ve tüm canlılarımıza verdiği zararları açıkça bildiğimiz havai fişeklerin Kartalımızda kullanımını yasaklayan teklifi bir sonraki Kartal Belediye Meclisi toplantımızda gündemimize taşıyacağız” paylaşımını yaptı.