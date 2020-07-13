Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, olay, Türkeli Mahallesi, Gazi Bünyamin Nergizli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ü.G. yanında bulunan Pitbull cinsi köpeği sokakta oynayan Yılmaz A. isimli çocuğun üzerine saldı. Bacağından yaralanan çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine polis ekibi Kozan Belediyesi Zabıta ekibi Hayvan Barınağı görevlileri Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Şefliği ekipleri çağrıldı. Pitbull cinsi köpek bağlı olduğu yerden alınarak Kozan Belediyesi Hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi.

Köpeğin sahibi Ü.G. gözaltına alınarak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.