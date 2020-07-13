Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza sabah saatlerinde Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak Köyü girişinde meydana geldi. Eşme’den Konya’ya gıda ürünleri taşıyan Yavuz Dereli (39) kontrolündeki 64 ER 926 plakalı tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen tırda taşınan tavuk malzemeleri yola savruldu. Tırın hemen ardından gelen ve Banaz’dan Eskişehir’e seyir halinde olan Süleyman Kurt idaresindeki 26 UC 506 plakalı hafif ticari araç ani fren yapmasına rağmen devrilen tıra çarparak durabildi. Kazada, sürücü Süleyman Kurt yaralanırken, yanında bulunan yakınları ve tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Devrilen

TIR, vinç yardımıyla düzeltilirken, araçta ağır derecede maddi hasar meydana geldi.

Ayrıca polis, kaza hakkında inceleme başlattı