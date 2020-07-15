Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ankara’nın Pursaklar ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Rampada park halinde bulunan 50 BE 834 plakalı tır freninin boşalması sonucunda hareket etti. Eğim nedeniyle hız kazanan tır, cadde üzerindeki elektrik direğini de ezerek markete daldı. Çarpmanın etkisiyle market sahibi ve apartmanda bulunan vatandaşlar korktu. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ölü ya da yaralı olmazken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

“3 saniye önce burada olaydım çocuklarımla elektrik direği üstümüze düşerdi”

Kaza yerinden saniyeler önce çıkan Yunus Tekin, “Ben marketteydim. Yanımda çocuklarım vardı. Tam marketten çıktım. Tır park halindeydi. Freni boşaldı galiba. Önce elektrik direğine çarptı daha sonra markete girdi. Bende marketten şans eseri önce çıktım. 3 saniye önce burada olaydım çocuklarımla elektrik direği üstümüze düşerdi” dedi.