Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ahmet Uncu, 2011 yılında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle ilçeye gelen Suriyeli Esma Ajmrzuki ile tanışarak dünyaevine girdi. Evlilikten kısa süre sonra çiftin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrılan Ajmrzuki, bir süre sonra doğum yaptı ve bu durumu kocasından gizledi. Türkiye'de doğum yapan Esma Ajmrzuki, Muhammed Nur adını verdiği bebeğiyle 8 yıl önce ülkesine dönüş yaptı. Evladının varlığından habersiz 7 yıl yaşayan baba Ahmet Uncu'ya, Suriye'deki akrabaları, geçen yıl haber göndererek bir oğlu olduğunu bildirdiler. Hatay Valiliğinin devreye girmesiyle, Afrin'de bulunan 8 yaşındaki Muhammed Nur, Suriye'den alınarak Türkiye'ye getirildi. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda oğluna kavuşan baba Ahmet Uncu ''Temennim hiçbir ailenin evlat acısı yaşamamasıdır” dedi. Muhammed Nur da babasına kavuştuğu için şükrettiğini söyledi.