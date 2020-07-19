Haber üzerine Hollanda’da yaşayan Bünyamin Doğan, olayı öğrenince çok üzüldüğünü ve yeni bir araba alıp Ömer’e getirdiğini söyledi. Yeni arabasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Bekir Kazan, “Bu ülkede, iyiler olduğu sürece bizler mağdur olmayız inşallah. Yeni arabamla yeni bir hayata başlayacağım” dedi. Baba Selahattin Kazan ise, hayırsever vatandaşa ve gazetemize çok dua ettiğini söyledi.
Engelli Ömer, yeni arabasına kavuştu
19.07.2020 - 02:32 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Küçükçekmece’de engelli Ömer Bekir Kazan’ın akülü arabası kâğıt ve plastik toplayıcıları tarafından bulunduğu depoda parçalara ayrılarak çalınmıştı. Olayı, gazetemiz gündeme taşımıştı...
Haber üzerine Hollanda’da yaşayan Bünyamin Doğan, olayı öğrenince çok üzüldüğünü ve yeni bir araba alıp Ömer’e getirdiğini söyledi. Yeni arabasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Bekir Kazan, “Bu ülkede, iyiler olduğu sürece bizler mağdur olmayız inşallah. Yeni arabamla yeni bir hayata başlayacağım” dedi. Baba Selahattin Kazan ise, hayırsever vatandaşa ve gazetemize çok dua ettiğini söyledi.
Etiketler : Ömer Bekir Kazan,akülü araba,
719057 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719057.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER