Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber üzerine Hollanda’da yaşayan Bünyamin Doğan, olayı öğrenince çok üzüldüğünü ve yeni bir araba alıp Ömer’e getirdiğini söyledi. Yeni arabasına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Bekir Kazan, “Bu ülkede, iyiler olduğu sürece bizler mağdur olmayız inşallah. Yeni arabamla yeni bir hayata başlayacağım” dedi. Baba Selahattin Kazan ise, hayırsever vatandaşa ve gazetemize çok dua ettiğini söyledi.

