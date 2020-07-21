Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz’da Haliç Köprüsü üzerinde çalışma başlatıldı. Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların işe gitmek üzere yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu.



Araçların trafikte oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.