Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Pazarıma dokunma", "Pazar ekmeğimiz" afişleri taşıyan kalabalık, ıslıklarla belediye yetkililerini protesto etti. Öte yandan İstanbul'da çalışan taksi dolmuşların sahipleri ve şoförleri de, araçlarının plakalarının taksi plakasına dönüştürülmesi talebiyle İBB önünde eylem yaptı. İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Dernek Başkanı Serkan Altınışık, taksi dolmuş esnafı olarak 572 araç ile uzun zamandan beri zor durumda olduklarını, araçlarının birçoğunun siftah yapmadan eve döndüğünü savundu.