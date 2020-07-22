Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Astım hastası olduğu için risk grubunda olduğunu belirten Buğdacı, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Tek başıma yazlıkta kaldım. İlk üç gün içerisinde yüksek ateş ve terleme şikâyetim oldu. Gece boyunca üç kez kıyafetleri değiştirme ihtiyacı duydum. Ciddi hâlsizlik, güçsüzlük, yorgunluk yapan viral bir enfeksiyon. O da dönemin zorluğunu daha da artıran bir şey. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bağlantıya geçtim, ilaçlarımı evime kadar getirdiler. Virüs akciğerlerime inmediği için hastaneye yatmadım. Süreç zarfında birkaç astım atağı da yaşadım.” Çok zor geçen bir ay sonrasında sağlığına kavuşan Buğdacı, hastalıkla mücadelede en önemli şeyin, moral olduğunu söyledi.