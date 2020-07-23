Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin detayları ortaya çıkıyor. Bar işletmecesi Cemal Metin Avcı tarafından dövüldükten sonra bayılan ve ardından boğularak öldürülen Pınar Gültekin’in cansız bedeni, varile konulmuş, ardından üzerine beton dökülmüş, Avcı da tutuklanmıştı. Jandarma ve Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip, Pınar Gültekin’in sosyal medya hesabını inceledi. Yapılan incelemede, Gültekin’in 16 Temmuz tarihinde katil zanlısı Avcı’yı engellediği ortaya çıktı. Bu arada yaşadıklarını anlatan acılı baba Sıddık Gültekin "Bu vahşetten öte bir şey. Kızımı teşhis edemedim.Dört çocuğum kaldı geride, hepsi perişan şimdi. Annesi fenalaştı. En son 6 ay önce görmüştüm. 6 senedir üniversite okuyordu, bu sene son senesiydi. Eve döneceğini söylemişti" dedi. Öte yandan Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.