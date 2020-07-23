Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te yaşlı bir çiftin para istihbaratını alan kişi ya da kişiler, telefonda, "Biz sizi emniyetten arıyoruz. Elinizdeki 70 bin euro ve 10 bin dolar FETÖ parası seri nolu. Başınız ağrır. Onları bize verin değiştirip, temizleyelim" diyerek dolandırdılar.

Olayla ilgili olarak Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sürüyor.