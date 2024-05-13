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40 yaşındaki müzisyenin feci sonu! Ölümünü otopsi aydınlatacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
40 yaşındaki müzisyenin feci sonu! Ölümünü otopsi aydınlatacak

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de kendisinden haber alınamayan müzisyen Muammer K., yalnız yaşadığı evde son nefesini verdi. 40 yaşındaki Muammer’in ölümünü otopsi aydınlatacak.

Niğde’de acı bir olay yaşandı. Müzisyen Muammer K.’ya ulaşamayan yakınları polise haber verdi. Eve gelen ekipler, müzisyenin cansız bedenini buldu. 

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Kartal Sokak üzerinde yalnız yaşadığı öğrenilen Muammer K.'dan (40) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbarın ardından ikamete sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrısına cevap alınamaması üzerine itfaiye ekipleri balkondan eve girdi.

Ekipler; Muammer K.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muammer K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre, epilepsi krizi geçirdiği belirtilen Muammer K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

OTOPSİ YAPILACAK

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Muammer K.'nin düğünlerde müzisyenlik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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