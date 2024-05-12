Damat, eşi ve ailesine kurşun yağdırdı! Kayınpederini silahla vurarak katletti

Erzurum ve Kırklareli'ni hortum vurdu, elektrik hatları koptu! Okul da dahil çatılar uçtu, işte o anlar

Erzurum ve Kırklareli'ni hortum vurdu, elektrik hatları koptu! Okul da dahil çatılar uçtu, işte o anlar

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde damat, kayın pederi ile tartıştıktan sonra eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Kayınpederini silahla vurarak öldüren damat, eşi ve kayınvalidesini de yaraladı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan dairede S.A. (30), eşi E.B., evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı.

EŞİ VE AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Yaşanan tartışmada S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYINPEDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Yılmaz Bekçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan E.B. ve S.B. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kayıplara karışan damadın yakalanması için çalışma başlattı.