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Otobüs durağına bombalı saldırı! Burundi'de 5'i ağır 38 yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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Otobüs durağına bombalı saldırı! Burundi&#039;de 5&#039;i ağır 38 yaralı var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Afrika ülkesi, Burundi'de otobüs durağına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 5'i ağır olmak üzere 38 kişi yaralandı. Burundi hükümeti, saldırılardan Ruanda'yı sorumlu tutuyor.

Burundi’nin Bujumbura şehrinde otobüs durağına bombalı saldırı düzenlendi .Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

AĞIR YARALILAR VAR

Kamu Güvenliği ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Pierre Nkurikiye, yaptığı açıklamada, Bujumbura’da otobüs durağına el bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Nkurikiye, 5’i ağır 38 kişinin yaralandığını, can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

DEVLET LİDERİ TERÖR SALDIRISI DEDİ

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ise saldırının failleri hakkında bilgi paylaşmazken, olayı terör saldırısı olarak değerlendirdi.

RUANDA'DAN ŞÜPHELENİLİYOR

Nkuriki şu ana kadar 6 kişi tutuklandığını açıkladı. Burundi makamlarına göre saldırganların ifadesinde Ruanda tarafından eğitildiklerini ve desteklendiklerini itiraf etti. Şüpheliler daha sonra Kızıl Tabara'ya katılarak saldırılar düzenlemek için ülkeye girdi.

Burundi'deki silahlı saldırılar, yılın başından bu yana düzinelerce insanın öldürülmesine yol açan saldırılar gerçekleşti. Saldırıları  Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Kızıl Tabara) merkezli bir isyancı grup üstlendi.

Öte yandan Burundi, geçen yılın sonlarından bu yana komşu Ruanda ile sınırlarını kapattı. Burundi yönetimi Ruanda'yı ülkeye saldırmaya devam eden Kızıl Tabara isyancılarını desteklemek ve barındırmakla suçluyor. Ruanda ise bu iddiaları defalarca reddetti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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