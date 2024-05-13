Garanti ve VakıfBank mobil uygulamasında erişim problemleri yaşanıyor (13 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 12:39 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 12:48 - Güncelleme:

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Bugün öğlen saatlerinde Garanti ve VakıfBank mobil uygulamasına giren kullanıcılar bazı sorunlar ile karşılaşmasının ardından çöktü mü, sorun mu var gibi sorulara cevap aradı. Uygulamada yavaşlık, hata gibi problem ile karşılaşanlar neden açılmadığını araştırmakta.