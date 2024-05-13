Garanti ve VakıfBank mobil uygulamasında erişim problemleri yaşanıyor (13 Mayıs)
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün öğlen saatlerinde Garanti ve VakıfBank mobil uygulamasına giren kullanıcılar bazı sorunlar ile karşılaşmasının ardından çöktü mü, sorun mu var gibi sorulara cevap aradı. Uygulamada yavaşlık, hata gibi problem ile karşılaşanlar neden açılmadığını araştırmakta.
13 Mayıs günü sabah saatlerinde 2 bankanın mobil uygulamasında sorun yaşanmasının ardından kullanıcılar neden açılmıyor sorusuna cevap aradı. Ufak çaplı oluşan sorunlarla beraber detaylar araştırıldı.
Bugün Garanti Bankası'nın mobil uygulamasında bazı teknik problemler meydana geldi. Kısa süre içerisinde çözülmesi beklenirken ekipten henüz açıklama gelmedi. Downdetector raporları şöyle:
13 Mayıs'ta VakıfBank uygulamasında da erişim problemleri yaşandı. Ekipten bir açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi