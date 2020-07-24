Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesi Akdere Mahallesinde meydana geldi. Bahçedeki ağaç dallarını kesmek isteyen Akif Çağlar (18), dallarla birlikte elektrik kablosuna temas etti. Akıma kapılan genç, olduğu yere düşerken sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
24.07.2020 - 01:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılan bir genç hayatını kaybetti.
Etiketler : kahramanmaraş,elektrik,
720305 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720305.aspx
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