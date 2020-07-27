Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergül Aktaş idaresindeki 50 DD 808 plakalı kamyon ile Mustafa Küçük kontrolündeki 51 ABD 145 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti.