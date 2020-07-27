Ergül Aktaş idaresindeki 50 DD 808 plakalı kamyon ile Mustafa Küçük kontrolündeki 51 ABD 145 plakalı otomobil Aksaray-Konya kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Küçük, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aksaray'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü
27.07.2020 - 02:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Etiketler : aksaray kaza,
720906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720906.aspx
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