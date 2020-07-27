Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt’in Tillo ilçesinde yaşayan Cemil Beydoğan, çocukken filmlerde oynamanın hayalini kurdu. Kurduğu hayali İstanbul'un yolunu tutması ile gerçeğe dönüşen Beydoğan, bazı projelerde küçük de olsa yer alarak televizyonda boy gösterdi. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Beydoğan, tekrar memleketinin yolunu tuttu. Burada arıcılıkla uğraşan Beydoğan, insanların hayallerinin peşinden koşması durumunda başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının en güzel örneği oldu.

Ajansa mesaj attı, dizide oynadı

44 yaşındaki Beydoğan, yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'a gittiğini ve burada 2 yıl kaldığını söyledi. Beydoğan, "Çocukluğumda çok film izlerdim, filmlerin hayranıydım. Ben de o filmlerden bir tanesinde oynamak isterdim. 2010’da İstanbul'a gittiğimde bir ajansa mesaj attım. Mesajım kabul edilip ajans beni çağırdı, gittim kaydımı yaptılar, birkaç tane fotoğrafımı aldılar. Birkaç tane teklif aldım. En son Yaprak Dökümü dizisinde küçük bir rolde oynadım. Küçük bir rol de olsa hayallerimi gerçekleştirdim. Hayalimi gerçekleştirdikten sonra tekrar köyüme geldim. Köyde çiftçilikle uğraştım arıcılığa meyil verdim. Arıcılığı çok seven bir insanım hayatımı böyle geçindirip gidiyorum. Hayalim bir dizide oynamaktı ve o hayalimi gerçekleştirdim çok mutlu oldum ve mutluyum" dedi.