Edinilen bilgilere göre, Poyraz Mahallesinde berber dükkanı işleten M.Ö. isimli berber, 3 aylık çocuğunun korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen çalışmaya devam etti. Karantina süresi içerisinde çalışmaya devam etmesi gerekçesiyle M.Ö.'ye 5 bin lira ceza yazılıp, korona virüs tedbirleri çerçevesinde berber dükkanı zabıta ekiplerince kapatıldı.
Çocuğunun korona testi pozitif olduğu halde çalışmaya devam eden berbere 5 bin lira ceza
29.07.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, çocuğunun korona virüs testi pozitif çıktığı halde çalışamaya devam eden berbere 5 bin lira para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,berber,
721408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721408.aspx
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