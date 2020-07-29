Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi S.'nin kullandığı 55 AAP 373 plakalı Renault marka otomobil, kaldırıma çıkarak yaya Halil Özel'e (25) çarptı. Kazada ağır yaralanan Halil Özel, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da otomobil kaldırıma çıktı: 1 ölü
29.07.2020 - 14:35 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da otomobilin kaldırıma çıkarak çarptığı genç hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi S.'nin kullandığı 55 AAP 373 plakalı Renault marka otomobil, kaldırıma çıkarak yaya Halil Özel'e (25) çarptı. Kazada ağır yaralanan Halil Özel, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,trafik kazası,
721459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721459.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER