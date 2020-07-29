Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çörekdere köyünde Covid-19 tespit edilmesi üzerine, ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla köyün tamamı karantinaya alındı. Yetkililer tarafından ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubunca karşılanacağı öğrenildi.
Kayseri'de bir köy karantinaya alındı
29.07.2020 - 22:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Sarız ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 380 nüfuslu bir köy karantina altına alındı.
Etiketler : Kayseri,
721543 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721543.aspx
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